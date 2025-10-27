Tráfico de drogas e corrupção de menor são flagrados pela PM em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na madrugada deste domingo (26), por volta das 3h, uma guarnição do 46° Batalhão da Polícia Militar realizava patrulhamento na Rua Itaituba, esquina com a Rua São Domingos, no bairro Bela Vista I, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita.

Durante a abordagem, os militares constataram que um dos suspeitos, identificado como Ademar Rodrigues de Lima Júnior, 22 anos, e uma adolescente de 15 anos, estavam envolvidos com o tráfico de drogas. Com a menor, foram encontrados 18 papelotes de substância análoga à cocaína, pesando 7,82 gramas, além de uma balança de precisão, dois celulares e embalagens plásticas.

A jovem informou que o entorpecente pertencia a Ademar, que a teria aliciado para comercializar a droga em troca de parte do lucro. O suspeito já possui antecedentes criminais por roubo à mão armada.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, e o Conselho Tutelar acompanhou todo o procedimento devido à presença da menor.

