Tragédia: criança de 2 anos pega arma do pai e mata a mãe com tiro acidental em MS

Segundo a polícia, o pai responderá em liberdade por homicídio culposo e por omissão de cautela no estatuto do Armamento.

Uma criança de 2 anos pegou a arma do pai e, ao manuseá-la, acabou disparando acidentalmente contra a mãe, de 27 anos. Segundo a polícia, o pai, produtor rural, tem o porte e registro da arma. Ele deve responder por homicídio culposo em liberdade.

O casal, conforme a polícia, estava sentado na varanda de casa, em Rio Verde de Mato Grosso (MS), e o filho estava próximo a eles, ao lado de uma mesa de centro.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a criança pega a arma do pai, que está na mesa, e manuseia na frente do casal. Em seguida, o menino se vira para a mãe e os disparos são feitos.

A mulher foi atingida no braço e no tórax. Ainda segundo as imagens, ela se levanta assustada, o filho corre e a abraça. Em seguida, ela tenta correr, mas cai e a criança fica ao lado da mãe. O marido pega a arma no chão e tenta socorrê-la.

A delegada que investiga o caso, Danielle Felismino, disse que a vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não sobreviveu.

Será avaliada ainda a situação da criança, se ela será encaminhada para o Conselho Tutelar, para passar pelo setor psicossocial.

