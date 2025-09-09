Tragédia dupla: pai morre de infarto logo após carregar caixão do filho em funeral

Segundo relatos publicados pelo Daily Star, quando a família entrou na capela, a irmã de David, Chantelle, estranhou a ausência do pai. Foto: Divulgação

David, de 41 anos, foi encontrado morto em casa, sentado no sofá. Ele tinha histórico de abuso de drogas, mas a causa oficial do óbito ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Uma cerimônia fúnebre em Teesside, na Inglaterra, terminou em uma tragédia ainda maior. Norman White, de 61 anos, morreu de infarto fulminante momentos depois de carregar o caixão do filho, David Bellicki, durante o funeral.

O episódio ganhou contornos ainda mais dolorosos porque a morte de David ocorreu exatamente dez anos após o nascimento de seus filhos gêmeos, Karson e Deacon, que vieram a óbito durante o parto.

Segundo relatos publicados pelo Daily Star, quando a família entrou na capela, a irmã de David, Chantelle, estranhou a ausência do pai. Pouco depois, um amigo da família anunciou que Norman havia caído do lado de fora. Ele já estava sem vida.

Norman não apresentava histórico de problemas cardíacos. Para Chantelle, a perda repentina pode ter sido consequência da dor emocional:

— Acho que ele morreu de coração partido — afirmou.

Fonte: Daily Star/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/14:26:49

