Tragédia em Novo Progresso: adolescente de 12 anos é encontrado sem vida

Foto: Reprodução | Na noite desta quarta-feira (1º), uma tragédia abalou o bairro Cristo Rei, em Novo Progresso. Um adolescente de apenas 12 anos, identificado como Maycon Rodrigues Coelho, foi encontrado sem vida em sua residência.

Segundo informações repassadas por pessoas próximas, tudo indica que a tragédia teria ocorrido de forma acidental, durante uma brincadeira, um vizinho percebeu a situação e tentou prestar socorro, realizando respiração boca a boca e massagem cardíaca. As circunstâncias do ocorrido ainda não foram esclarecidas oficialmente, e o caso tem gerado grande comoção na comunidade.

O SAMU foi acionado e encaminhou a criança ao Hospital Municipal, mas, infelizmente, ela não resistiu.

Se você está em sofrimento ou pensando em se machucar, você não está sozinho. Procure ajuda agora: CVV — 188 (apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas; também por chat e e-mail em cvv.org.br) ou, em caso de risco imediato/lesão, acione SAMU — 192. Falar com alguém pode salvar vidas.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/07:26:45

