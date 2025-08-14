Tragédia em Novo Progresso: jovem tira a própria vida

Samuel Norato: Foto/Reprodução | Novo Progresso, no sudoeste do Pará, foi tomada por tristeza e comoção no final da tarde desta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, após a morte de um jovem morador do bairro Jardim Paraíso. Samuel Norato, de apenas 19 anos, foi encontrado por familiares já sem vida, enforcado, em sua residência.

Samuel era filho da Heloisa Garimpeira, muito conhecida na região. O caso chamou ainda mais atenção devido a um relato feito pela mãe em suas redes sociais há cerca de dois meses, no dia 15 de junho de 2025. No vídeo, Heloisa descreveu um episódio perturbador envolvendo o filho: em relatos ela diz que enquanto ela dormia, Samuel teria pego o seu celular, feito uma foto dele próprio, acrescentado a palavra “luto” junto à data de um suposto falecimento e publicado no status dela, enquanto ela dormia.

“Quando deu três horas da manhã, acordei com a casa cheia de gente querendo me consolar pela morte do meu filho. Eu não dou conta mais não desses filhos não… mentalidade de criança um negócio desses”, disse Heloisa, visivelmente abalada, no vídeo que circulou pela internet.

Amigos e conhecidos afirmam que Samuel era um jovem comunicativo, mas que enfrentava momentos de instabilidade emocional. Sua morte gerou grande repercussão e inúmeras mensagens de apoio e solidariedade à família nas redes sociais.

O caso levanta novamente a discussão sobre a importância da atenção à saúde mental, especialmente entre os jovens. Psicólogos e especialistas alertam para a necessidade de identificar sinais de sofrimento emocional e buscar ajuda profissional, além de manter canais abertos de diálogo com familiares e amigos.

As autoridades não divulgaram mais detalhes sobre as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado para os procedimentos legais e liberado posteriormente para velório e sepultamento.

Se você ou alguém próximo está passando por dificuldades emocionais, procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio gratuito e sigiloso 24 horas por dia pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/20:40:29

