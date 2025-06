(Foto: Reprodução) – Polícia Civil, perícia e funerária estão no local. Corpo será velado e sepultado em Três Lagoas, cidade em que reside a mãe e demais familiares

Tragédia em Pouso Alto: jovem de 18 anos é encontrado morto e deixa mensagem comovente nas redes sociais

Uma tragédia abalou o distrito de Pouso Alto, em Paraíso das Águas, na manhã desta segunda-feira (23). Um jovem, de 18 anos, cuja identidade será preservada, foi encontrado morto em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais. O caso mobilizou equipes da Polícia Civil, sob responsabilidade do delegado Dr. Igor Duarte Sousa, e da Polícia Científica de Costa Rica, que estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. Corpo será velado e sepultado em Três Lagoas, cidade em que reside a mãe e demais familiares

A notícia da morte causou grande comoção no município, principalmente pelo jovem pertencer a uma família tradicional e muito querida na comunidade. Abatidos, familiares e amigos evitam dar declarações públicas, preservando o luto em meio ao choque provocado pela tragédia.

Segundo informações apuradas, o jovem havia publicado, horas antes, uma mensagem profunda e enigmática em suas redes sociais, que hoje ganha contornos ainda mais dolorosos e preocupantes:

“Tô me sentindo vazio, como se nada aqui dentro fizesse sentido. Morto por dentro, andando no automático, tentando parecer bem enquanto tudo em mim está vazio. A confusão na minha mente não para, é pensamento atrás de pensamento, e nenhum deles me leva pra um lugar bom. Eu não durmo direito, é insônia toda noite, e quando o corpo finalmente cansa, a mente ainda continua gritando. É um peso constante, uma ausência de mim mesmo, como se eu estivesse aqui, mas não de verdade. Só existindo… sem vida, sem direção, só um silêncio barulhento dentro de mim.”

A mensagem revela uma dor interna profunda e levanta um alerta sobre os sinais silenciosos de sofrimento emocional que muitas vezes passam despercebidos. Amigos próximos relataram que o jovem era discreto, mas educado e querido por todos, e que sua morte deixou um vazio irreparável.

A Funerária e Pax São Judas Tadeu – Amazing está responsável pelos atos fúnebres. Até o momento, não há informações oficiais sobre o horário e local do velório e sepultamento.

A Polícia Civil aguarda os resultados da perícia técnica para definir com clareza as circunstâncias da morte. A principal linha de investigação, até o momento, não aponta sinais de violência externa, mas todos os protocolos legais estão sendo seguidos.

Apoio e prevenção são fundamentais

O caso reacende a importância de se falar abertamente sobre saúde mental, suicídio e a necessidade de escuta ativa e empatia. Em tempos de aparente normalidade nas redes sociais, muitas vezes o sofrimento está oculto, silencioso, esperando um olhar atento e uma palavra de acolhimento.

Se você ou alguém que você conhece está enfrentando crises emocionais, procure ajuda. O CVV – Centro de Valorização da Vida oferece apoio emocional gratuito e sigiloso, 24 horas por dia, pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.

A cidade está de luto. E em meio à dor, fica o apelo à solidariedade, ao cuidado e à valorização da vida.

