Tragédia no almoço: “falsa couve” deixa quatro em estado grave

Foto: Reprodução | Quatro pessoas foram internadas em estado grave depois de comer uma planta venenosa achando que era couve

Um almoço em família terminou em desespero na cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba (MG). Quatro pessoas foram internadas em estado grave depois de comer uma planta venenosa achando que era couve. A espécie, conhecida como Nicotiana glauca— ou “falsa couve” — é altamente tóxica e quase provocou uma tragédia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na quarta-feira (8), em uma chácara na zona rural. Logo após a refeição, as vítimas começaram a passar mal, com sintomas assustadores: dormência nas pernas, fraqueza muscular, falta de ar e visão turva.

Uma mulher de 37 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada pelos bombeiros. Três homens — de 49, 60 e 67 anos — também entraram em parada, mas foram socorridos a tempo. Uma criança de apenas 2 anos, que não chegou a comer a planta, segue em observação no hospital.

De acordo com os familiares, a planta foi colhida no quintal da chácara. Eles acreditavam estar preparando um simples refogado de couve — mas, na verdade, cozinhavam uma das espécies mais venenosas do país.

O Perigo da Nicotiana Glauca

Conhecida também como “charuteira” ou “tabaco-arbóreo”, a Nicotiana glaucacontém anabazina, um composto capaz de causar paralisia muscular e respiratória. A professora e pesquisadora Amanda Danuello, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), explicou que o consumo pode ser fatal mesmo em pequenas quantidades.

A secretária de Saúde de Patrocínio, Luciana Rocha, confirmou que as vítimas seguem em estado grave e que a Vigilância Sanitária acompanha o caso de perto. “Nossa equipe atuou imediatamente assim que eles deram entrada na UPA e na Santa Casa. Infelizmente, a situação ainda é delicada”, disse.

Recomendações e Alerta

Alerta: especialistas reforçam que plantas desconhecidas jamais devem ser consumidas — mesmo que se pareçam com hortaliças comuns. Neste caso, a semelhança com a couve quase custou vidas.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/16:42:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...