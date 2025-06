Tragédia no dia dos namorados-Policial Militar é baleado pela esposa em Santarém

Soldado PM Andson dos Santos Rodrigues foi baleado pela esposa — Foto: Reprodução / Redes sociais

Policial Militar é baleado pela esposa no Residencial Salvação em Santarém

Caso aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (12) na residência do casal.

Um policial militar foi baleado pela esposa no início da manhã desta quinta-feira (12), em uma casa do residencial Salvação, em Santarém, oeste do Pará.

Era por volta das 5h00, quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de baleamento. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um colega de farda ferido.

A arma usada no crime pertence ao policial identificado como Andson dos Santos Rodrigues. Ele é soldado, natural de Belém.

Segundo vizinhos do casal, a mulher é paciente psiquiátrica e faz uso de remédio controlado, mas teria entrado em surto. Ela atirou no marido enquanto ele dormia. O tiro entrou pelas costas.

A suspeita foi conduzida pela guarnição da PM à 16ª Seccional Urbana de Santarém para os procedimentos cabíveis, enquanto o soldado foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

Quadro clínico

A direção do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), informou por meio de nota que o soldado Andson dos Santos Rodrigues, vítima de arma de fogo, passou por procedimento cirúrgico e, encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro clínico gravíssimo.

Policial baleado em Santarém: confira detalhes no G1 Santarém e Região

