Tragédia no Pará envolvendo exportação de animais vivos completa dez anos
Para marcar a ocasião, o Ministério Público Federal (MPF), a Promotoria de Justiça de Barcarena, a organização não governamental Mercy For Animals e a Comissão de Direito Animal da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) promovem, nos dias 5 e 6 de outubro, uma programação em Belém e Barcarena com o objetivo de chamar a atenção para os impactos do naufrágio e da exportação de animais vivos por via marítima no Brasil, que concentra 66,4% das operações no Porto de Vila do Conde.
No dia 5 de outubro, na Praça da República, em Belém, será realizada uma manifestação pacífica para lembrar o desastre e pedir pelo fim da exportação de animais vivos no país. Já no dia 6 de outubro, o auditório da Escola Técnica de Barcarena recebe o seminário “10 anos depois: o naufrágio do navio Haidar”, que contará com mesas de debate, a exibição do documentário “Elias: O Boi Que Aprendeu a Nadar” e espaço para a participação da população local. Serão discutidos os desdobramentos da tragédia, os prejuízos socioambientais ainda presentes na região e os caminhos possíveis para superar essa realidade.
A exportação de bovinos vivos por via marítima é uma atividade banida em diferentes países – como Índia e Nova Zelândia –, não só pelo impacto negativo para o bem-estar animal, mas também pelos riscos que representa ao meio ambiente e à saúde pública e pelos prejuízos que pode impor à economia. Atualmente, o Brasil é o maior exportador de bovinos vivos do mundo, apesar da desaprovação da sociedade brasileira: uma pesquisa da Ipsos indica que 84% dos entrevistados acreditam que a exportação de animais vivos deveria ser proibida no país. Segundo estudo de economistas, o fim da atividade representaria um ganho de R$ 1,9 bilhão ao Brasil.
“Experiências como a do TAC [Termo de Ajustamento de Conduta] celebrado no caso do navio Haidar mostram como o Ministério Público, com o apoio da sociedade civil, pode apoiar projetos locais, contribuindo para uma troca de conhecimento e promovendo reparações diretas às comunidades afetadas. O evento é importante para dar continuidade a essa troca, e não permitir o esquecimento da tragédia”, ressalta o procurador da República Bruno Araújo Soares Valente.
“O sistema de justiça enfrenta desafios em lidar com direitos coletivos e danos ambientais. Muitas vezes, as comunidades não se beneficiam das medidas mitigadoras. Reconhecer essas falhas é crucial para uma justiça ambiental que atenda às reais necessidades da população. Relembrar o caso do navio Haidar nos permite ver caminhos possíveis”, comenta o promotor de Justiça Márcio Maués, titular da 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, da Infância e Juventude de Barcarena.
Serviço:
Manifestação em memória do naufrágio do navio Haidar e pelo fim da exportação de animais vivos
Praça da República, Belém (PA)
05/10 às 9h
Seminário “10 anos depois: o naufrágio do navio Haidar”
Auditório da Escola Técnica de Barcarena – Barcarena (PA)
06/10 – 9h às 13h
