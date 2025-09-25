Tragédia no Pará envolvendo exportação de animais vivos completa dez anos

Arte: organização da campanha | Ministério Público Federal, Promotoria de Justiça de Barcarena, Mercy For Animals e Comissão de Direito Animal da OAB/PA organizam programação em torno da tragédia, que deixou cerca de 5 mil bois mortos e despejou toneladas de óleo no rio Pará

Em 6 de outubro, completam-se dez anos de uma tragédia que marcou o Pará. Nessa data, em 2015, na cidade de Barcarena (PA), o navio Haidar, com quase 5 mil bois vivos, 28 tripulantes a bordo e 700 toneladas de óleo, naufragou no Porto de Vila do Conde. A decomposição dos corpos dos animais mortos e o vazamento de óleo do navio provocaram um dos piores desastres ambientais da história do estado. As carcaças e o óleo que vazou do Haidar deixaram um rastro de contaminação que alcançou a cidade de Belém, cerca de 60 km rio abaixo. Para marcar a ocasião, o Ministério Público Federal (MPF), a Promotoria de Justiça de Barcarena, a organização não governamental Mercy For Animals e a Comissão de Direito Animal da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) promovem, nos dias 5 e 6 de outubro, uma programação em Belém e Barcarena com o objetivo de chamar a atenção para os impactos do naufrágio e da exportação de animais vivos por via marítima no Brasil, que concentra 66,4% das operações no Porto de Vila do Conde.

A tragédia comprometeu a subsistência de milhares de famílias da região e afetou a saúde de centenas de pessoas no decorrer dos anos, além de gerar enorme prejuízo para os cofres públicos. Dez anos depois, a carcaça do navio Haidar permanece naufragada no berço de atracação 302 do Porto de Vila do Conde, sendo responsável por um prejuízo inestimável à atividade portuária decorrente da não utilização dessa estrutura. De acordo com o Portal da Transparência do governo federal, apenas com a contratação de empresa dos serviços de reflutuação e remoção do navio Haidar — serviço que nunca chegou a ser concluído — o governo federal já gastou pelo menos R$ 12 milhões dos mais de R$ 44 milhões licitados. No dia 5 de outubro, na Praça da República, em Belém, será realizada uma manifestação pacífica para lembrar o desastre e pedir pelo fim da exportação de animais vivos no país. Já no dia 6 de outubro, o auditório da Escola Técnica de Barcarena recebe o seminário “10 anos depois: o naufrágio do navio Haidar”, que contará com mesas de debate, a exibição do documentário “Elias: O Boi Que Aprendeu a Nadar” e espaço para a participação da população local. Serão discutidos os desdobramentos da tragédia, os prejuízos socioambientais ainda presentes na região e os caminhos possíveis para superar essa realidade. A exportação de bovinos vivos por via marítima é uma atividade banida em diferentes países – como Índia e Nova Zelândia –, não só pelo impacto negativo para o bem-estar animal, mas também pelos riscos que representa ao meio ambiente e à saúde pública e pelos prejuízos que pode impor à economia. Atualmente, o Brasil é o maior exportador de bovinos vivos do mundo, apesar da desaprovação da sociedade brasileira: uma pesquisa da Ipsos indica que 84% dos entrevistados acreditam que a exportação de animais vivos deveria ser proibida no país. Segundo estudo de economistas, o fim da atividade representaria um ganho de R$ 1,9 bilhão ao Brasil. “Experiências como a do TAC [Termo de Ajustamento de Conduta] celebrado no caso do navio Haidar mostram como o Ministério Público, com o apoio da sociedade civil, pode apoiar projetos locais, contribuindo para uma troca de conhecimento e promovendo reparações diretas às comunidades afetadas. O evento é importante para dar continuidade a essa troca, e não permitir o esquecimento da tragédia”, ressalta o procurador da República Bruno Araújo Soares Valente. “O sistema de justiça enfrenta desafios em lidar com direitos coletivos e danos ambientais. Muitas vezes, as comunidades não se beneficiam das medidas mitigadoras. Reconhecer essas falhas é crucial para uma justiça ambiental que atenda às reais necessidades da população. Relembrar o caso do navio Haidar nos permite ver caminhos possíveis”, comenta o promotor de Justiça Márcio Maués, titular da 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, da Infância e Juventude de Barcarena.

“Além de uma atividade intrinsecamente problemática do ponto de vista do bem-estar animal, o transporte de animais vivos por via marítima traz elevados riscos ambientais, sanitários, sociais e econômicos, como infelizmente vimos em Barcarena. Há dezenas de casos de acidentes e de contaminação mundo afora, pois os navios transportadores são antigos e apresentam problemas de segurança, com risco de naufrágio duas vezes maior que o de outras frotas mercantes”, afirma a responsável pelo Departamento Jurídico da Mercy For Animals na América Latina, Paula Cardoso.

A elevada propensão a acidentes é uma característica da frota que transporta animais vivos por mar ao redor do mundo. Segundo o jornal britânico The Guardian, estima-se que a chance de um navio que transporta animais vivos naufragar e causar um acidente ambiental ou marítimo é duas vezes maior do que a de outros navios mercantes, como já aconteceu anteriormente em diferentes locais do mundo. Isso se deve principalmente ao fato de que aproximadamente 80% da frota mundial de transporte de animais vivos, constituída de cerca de 150 embarcações, não foi construída para essa finalidade, além de serem embarcações muito antigas, usualmente.

Praça da República, Belém (PA)

05/10 às 9h Seminário “10 anos depois: o naufrágio do navio Haidar”

Auditório da Escola Técnica de Barcarena – Barcarena (PA)

06/10 – 9h às 13h

