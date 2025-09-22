Tragédia no Pará: família inteira morre após queda de carro de ponte

Marcos e o filho – Foto: Redes Sociais

a noite deste sábado (20), um veículo caiu de uma ponte, matou o motorista, identificado como Marcos Antônio, a esposa Helemrose Guimarães o filho José Miguel, próximo à “Vila Bandinha”, na Estrada do Rio Preto, na zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. O horário exato da tragédia não foi divulgado.

De acordo com as primeiras informações, os três ocupantes do carro retornavam de uma cavalgada, Marcos teria perdido o controle do automóvel caiu no leito do igarapé e matou a família inteira. O acidente teria acontecido em uma estrada vicinal que liga a “Vila Bandinha” à Vila São Raimundo na região da Vila Santa Fé.

Os corpos estão sendo removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para realização de perícia médica. A notícia da morte da família chocou a população da região da Estrada do Rio Preto. O local do velório e sepultamento ainda serão informados pelos parentes. A tragédia causou comoção nas redessociais de Marabá.

