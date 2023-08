Tragédia: piloto de parapente morre após queda em praia

Equipamento apresentou falhas durante o voo e caiu no mar (Foto: Reprodução Rede Social)

Uma triste ocorrência abalou Rio das Ostras (RJ) nesta quarta-feira (23), com o falecimento do piloto de paramotor Leonardo Macedo, de 43 anos. O acidente aconteceu na praia de Costazul, quando o equipamento apresentou falhas durante o voo e caiu no mar, próximo ao Emissário, um ponto turístico da região.

Leonardo era um entusiasta da prática de parapente e paramotor, frequentemente compartilhando vídeos dos seus voos nas redes sociais. Infelizmente, dessa vez, o voo acabou em tragédia. Após a queda, ele foi resgatado e levado para o Pronto Socorro Municipal, onde recebeu cuidados médicos, mas, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos.

Além de sua paixão pela prática aérea, Leonardo também era sócio de uma loja de automóveis no município. Deixa esposa e dois filhos, sua morte deixa um vazio entre familiares, amigos e a comunidade de praticantes dessa modalidade.

As autoridades locais e os profissionais de saúde fizeram o possível para salvar a vida do piloto, porém, devido às complicações dos ferimentos causados pela queda, a tragédia não pôde ser evitada. O acidente serve como um triste lembrete dos riscos inerentes a esportes radicais e a importância de cuidados redobrados e manutenção rigorosa dos equipamentos.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2023/09:31:47

