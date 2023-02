Tragédia: São Paulo confirma 50 mortes e governo vai instalar sirenes em locais de risco

Até o momento, 38 corpos foram identificados e liberados para sepultamento (Foto:Rovena Rosa/Agência Brasil).

Devido às chuvas seguidas de desabamentos, 4.066 pessoas estão sem moradia

No litoral paulista, as fortes chuvas e desmoronamentos resultaram em uma tragédia que já deixou 50 mortos, sendo 49 em São Sebastião e um em Ubatuba.

Até o momento, 38 corpos foram identificados e liberados para sepultamento, incluindo 13 homens, 12 mulheres e 13 crianças. Ainda há 36 pessoas desaparecidas, e os familiares têm ajudado nas buscas com a ajuda de bombeiros e cães farejadores na Vila Sahy.

A Defesa Civil nacional informou que 4.066 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Litoral Norte de São Paulo em decorrência das chuvas intensas que atingiram a região no fim de semana.

Governo de São Paulo vai instalar sirenes

Nesta quinta-feira (23), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a instalação de sirenes em locais de risco de desabamentos e enchentes na região como parte de um pacote de medidas emergenciais e de longo prazo.

A declaração foi feita após uma reunião com secretários de Estado e representantes de empresas ligadas ao governo paulista, como Sabesp, DAEE, CDHU e DER, realizada no Teatro Municipal de São Sebastião, o município mais atingido pelos temporais.

Além disso, o governo de São Paulo também anunciou a compra de novos radares meteorológicos. A ideia é substituir os equipamentos atualmente em uso por modelos mais modernos e tecnológicos, além de posicionar novos instrumentos no litoral paulista para aprimorar a capacidade de previsão meteorológica na área.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal, em 24/02/2023/14:57:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...