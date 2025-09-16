Trans é sequestrada e encontrada morta em milharal, no MT

Foto: Reprodução | Segundo informações, Bruna estava em casa com o companheiro quando quatro homens invadiram o imóvel.

Uma transexual identificada como Bruna da Conceição Souza, de 27 anos, foi sequestrada e morta na madrugada de domingo (14), em Campo Novo do Parecis (396 km de Cuiabá). O corpo foi localizado em uma plantação de milho, às margens da BR-235, com mãos e pés amarrados.

Segundo informações apuradas pela reportagem, Bruna estava em casa com o companheiro quando quatro bandidos invadiram o imóvel. O casal foi rendido e os criminosos tentaram matá-los. O companheiro conseguiu fugir e pedir ajuda, mas Bruna foi colocada em um veículo preto e levada pelos bandidos.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e realizaram buscas pela região. Por volta do meio-dia, a Civil recebeu informações sobre a localização de um corpo na zona rural da cidade, confirmando posteriormente que se tratava de Bruna.

A cena do crime foi isolada para os trabalhos da Perícia Oficial (Politec). O caso é investigado pela Polícia Civil.

