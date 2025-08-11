Trânsito perigoso: Novo Progresso tem 90 acidentes e 5 vítimas fatais em julho

Foto: ASCOM Prefeitura Municipal | A Secretaria Municipal de Saúde de Novo Progresso divulgou o Relatório Mensal de Acidentes de Trânsito referente ao mês de julho de 2025. O levantamento traz dados que acendem um alerta sobre a segurança nas vias do município: dos 90 acidentes registrados, 65 envolveram motocicletas, correspondendo a mais de 72% do total.

📊 Panorama dos acidentes em julho:

Motocicletas: 65 ocorrências

Carretas: 5 ocorrências

Carros: 19 ocorrências

Atropelamentos: 0 ocorrências

Bicicletas: 1 ocorrência

O relatório também aponta que 5 vítimas evoluíram a óbito no período.

👥 Perfil das vítimas:

Acima de 30 anos: 50 casos

Entre 18 e 29 anos: 31 casos

Entre 15 e 17 anos: 7 casos

Menores de 15 anos: 2 casos

Os dados revelam que os adultos continuam sendo as principais vítimas, mas a presença de jovens e até crianças nos registros mostra que a violência no trânsito afeta todas as idades.

🚦 Necessidade de ações urgentes

A predominância de acidentes com motociclistas exige medidas rápidas e efetivas. Especialistas alertam que o excesso de velocidade, a falta de uso de capacete e equipamentos de segurança, além de imprudência nas manobras, estão entre os principais fatores que contribuem para esses números alarmantes.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que campanhas educativas e fiscalização intensificada são essenciais para mudar esse cenário.

📌 Dicas para reduzir os riscos no trânsito:

Use sempre capacete e equipamentos de proteção — inclusive para o passageiro. Respeite os limites de velocidade e as sinalizações. Mantenha distância segura entre veículos. Faça manutenção preventiva regularmente. Evite dirigir sob efeito de álcool ou medicamentos que causem sonolência. Redobre a atenção em dias de chuva e em horários de pico.

“Cada número desse relatório representa uma vida impactada. A mudança no trânsito começa com a atitude de cada condutor e pedestre”, destaca a Secretaria de Saúde.

A planilha oficial com os dados completos foi anexada ao relatório e segue publicada para acesso público.

📍 Anexo — Relatório Julho/2025:

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ASCOM Prefeitura Municipal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2025/15:09:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...