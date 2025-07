Transmissão da Record News é interrompida por vídeo misterioso

(Foto: Reprodução) – Até o momento, não há confirmação oficial de que se trate de um ataque cibernético. A emissora investiga o caso.

A transmissão do programa News 19 Horas, da Record News, foi inesperadamente interrompida na noite de terça-feira (29) por um vídeo com mensagens desconexas e conteúdo perturbador, exibido durante a transmissão ao vivo no YouTube. Entre as frases mostradas estavam: “você verá coisas tão belas” e “você está doente”.

Até o momento, não há confirmação oficial de que se trate de um ataque cibernético. A emissora investiga o caso.

Segundo informações do jornalista Diego Schueng, do perfil BoraComentarTV, a Record informou que não houve invasão ao sinal da TV, e que o problema se limitou à transmissão digital pelo YouTube.

Vídeo exibido faz parte de uma creepypasta

O conteúdo transmitido remete à lenda urbana digital conhecida como The Wyoming Incident, uma famosa “creepypasta” – histórias de terror fictícias que circulam pela internet em forma de texto, imagens ou vídeos.

A suposta invasão teria acontecido em 2006, nos Estados Unidos, quando um canal local teria exibido imagens bizarras e sons desconfortáveis com o objetivo de causar confusão e pânico. A gravação se tornou viral e é frequentemente usada em montagens ou vídeos de teor conspiratório.

Apesar da aparência sinistra, o vídeo não representa nenhuma ameaça real e é considerado parte do folclore digital da internet.

Programação na TV não foi afetada

Após a exibição do vídeo estranho, a transmissão online da Record News foi suspensa temporariamente. De acordo com relatos, a programação tradicional na TV aberta e por assinatura seguiu normalmente, sem interferências.

A emissora ainda não divulgou nota oficial, mas promete atualizações assim que a apuração for concluída. Seguiremos acompanhando.

VEJA O VÍDEO:

