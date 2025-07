Tratamento com esperma de salmão vira febre entre famosas

Diferentemente do que muitos podem imaginar, o procedimento não envolve a aplicação direta do esperma do peixe no rosto. | Reprodução / Instagram

Nova moda já conquistou diversas celebridades, que apostam no Polinucleotídeo derivado do DNA do peixe.

O mercado de estética facial ganhou um novo protagonista: o PDRN (Polideoxirribonucleotídeos), substância extraída do DNA do esperma de salmão.

Este tratamento inovador promete regenerar, hidratar e conferir luminosidade à pele, características que atraíram diversos famosos brasileiros e internacionais. Nas redes sociais, é cada vez maior o número de celebridades que contam sobre os milagres estéticos prometidos pela técnica.

O PDRN representa um ativo biológico obtido pela extração do DNA presente no sêmen do salmão. Após um rigoroso processo de purificação, a substância se transforma em um produto final adequado para formulações estéticas.

“O PDRN é um ativo biológico, onde o DNA é extraído do sêmen do salmão que, depois, passa por um processo de purificação e o produto final é então usado nas formulações”, explica a biomédica esteticista Viviane Rodrigues, responsável técnica pela Face Doctor.

Diferentemente do que muitos podem imaginar, o procedimento não envolve a aplicação direta do esperma do peixe no rosto. O processo científico garante um produto seguro e eficaz para aplicação dermatológica.

Famosos que aderiram ao tratamento

Juliette

A cantora e ex-participante do Big Brother Brasil escolheu o procedimento para regenerar sua pele. “Vem aí uma cara nova”, disse ela ao compartilhar a novidade com seus fãs nas redes sociais.

Tatá Werneck

A humorista demonstra preferência por tratamentos menos invasivos e se declarou adepta do esperma de salmão.

“Nunca fiz botox, nem preenchimento, porque não sou uma pessoa imediatista. Busco procedimentos a longo prazo que vão regenerar minha pele”, explicou a apresentadora.

Carlinhos Maia

O influenciador digital investiu no tratamento facial com PDRN e relatou que o objetivo é estimular a produção de colágeno, elastina e melhorar a saúde geral da pele.

Jennifer Aniston

A atriz norte-americana experimentou o procedimento, mas admitiu não ter percebido grandes diferenças.

“Primeiro, eu perguntei: ‘é sério?’ Como vocês tiram o esperma do salmão?”, questionou ela em entrevista ao Wall Street Journal.

Virginia Fonseca

A influenciadora digital também recorreu ao procedimento que faz sucesso entre as celebridades.

“Vamos desinflamar minha pele… Passado o tão famoso esperma de salmão… Aí é loucura. Me mimei”, contou durante a aplicação do produto.

Gkay

Conhecida pelos diversos procedimentos estéticos, Gkay utilizou e aprovou o PDRN.

“Olha minha pele, já está com viço. Laser babado. Estou chocada. O resultado é imediato”, afirmou após aplicar o produto em seu rosto.

Benefícios do tratamento

Os médicos dermatologistas utilizam o PDRN com objetivos específicos de:

Reparar e regenerar tecidos cutâneos;

Proporcionar maior hidratação;

Conferir luminosidade natural à pele;

Estimular a produção de colágeno e elastina;

Oxigenar os tecidos faciais.

Cuidados e contraindicações

Apesar do sucesso entre as celebridades, o tratamento requer atenção especial para determinados grupos de pessoas. A biomédica Viviane Rodrigues alerta:

“Por ser um produto biológico e derivado de frutos-do-mar, pessoas com alergia precisam ser alertadas das possíveis reações alérgicas, e são contra indicadas ao tratamento”.

Pacientes com histórico de alergia a frutos do mar devem evitar o procedimento e buscar alternativas adequadas para seus perfis específicos.

Nova moda?

O PDRN representa uma das principais tendências do mercado de estética facial contemporâneo. A busca por tratamentos que ofereçam resultados naturais e duradouros impulsiona a popularidade desta técnica inovadora.

A adesão de personalidades públicas contribui significativamente para a divulgação e aceitação do tratamento entre o público desavisado.

