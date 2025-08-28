Tratamento de sementes auxilia na produtividade superior e reduz custos para o produtor agrícola, apontam estudos

O tratamento de sementes vem se destacando como uma das práticas mais importantes para o bom começo de safra. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), essa tecnologia protege o potencial genético da variedade escolhida, melhora a fase inicial das plantas e ajuda a reduzir custos com aplicações foliares ao longo do ciclo. Ainda, evita a disseminação de pragas e doenças transmitidas por sementes ou presentes no solo, principalmente no início do cultivo.

Para o produtor, o ganho é duplo: mais segurança no plantio e rendimento superior da colheita. “Em estudos realizados, a Embrapa mostra que o tratamento de sementes é orçado em torno de R$ 46 por hectare, menos de 2% do total investido por ha. Esse valor é baixo diante do retorno que o produtor tem em cultivos, como da soja”, explica Rafael Toscano, gerente técnico-comercial sênior da ORÍGEO, joint venture entre Bunge e UPL, especializada em soluções sustentáveis e gestão integrada para o Cerrado.

“Outro ponto importante é que sementes tratadas possibilitam uma lavoura mais uniforme e protegida contra ataques de pragas e doenças, o que reduz a necessidade de replantio e ajuda as raízes a crescerem melhor. Isso significa aproveitamento superior dos insumos, menos desperdício e mais rendimento no manejo da lavoura”, destaca Toscano.

Hoje, tecnologias estão proporcionando resultados melhores para os agricultores. Um exemplo é Nimaxxa, produto da UPL comercializado pela ORÍGEO, que é o primeiro bionematicida bioestimulante registrado no Brasil, aprovado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). O produto é composto por três cepas de bactérias do gênero Bacillus: duas de B. paralicheniformis e uma de B. subtilis. de maneira complementar para oferecer tanto proteção quanto estimulação ao crescimento das plantas.

Além da proteção, Nimaxxa oferece vantagens para o produtor: tem validade de dois anos sem refrigeração, é compatível com outros insumos e mantém a viabilidade das sementes por até seis meses. A ORÍGEO reforça seu compromisso com a inovação e a agricultura regenerativa no campo, promovendo tecnologias que potencializam o tratamento de sementes e ampliam a produtividade da agricultura.

Sobre a ORÍGEO

origeo.com Fundada em 2022, ORÍGEO é uma joint venture de Bunge e UPL e está comprometida com o produtor e o seu legado na terra, oferecendo um conjunto de soluções sustentáveis e técnicas de gestão – antes e depois da porteira. A empresa fornece soluções de ponta a ponta para grandes agricultores de Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia e Tocantins, valendo-se do conhecimento de equipes técnicas altamente qualificadas, com foco em aumento de produtividade, rentabilidade e sustentabilidade. Para mais informações, acesse

