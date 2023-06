Tratamentos de trauma ortopédico vêm transformando a vida de paciente no Hospital de Castelo de Sonhos

Unidade localizada na região de integração do Xingu atendeu mais de 100 casos nesse segmento em cinco meses (Foto: Divulgação).

“Fui socorrido e encaminhado ao Hospital Público Geral Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho. Chegando lá fui logo para a sala de cirurgia. A equipe do doutor William, médico ortopedista, foi incrível. Eles me devolveram a vida”, diz, emocionado, Welhiner Gomes, de 33 anos, que há três dias voltou para casa depois de sofrer um grave acidente de carro na BR-163. No dia 16 de junho, o motorista de caminhão chegou a ficar preso nas ferragens depois de colidir com outro veículo.

Durante oito dias, Welhiner ficou internado na unidade, localizada na região de integração do Xingu, recebendo os cuidados necessários. Por conta do trauma, precisou amputar uma das pernas, iniciando todo o processo de reabilitação para a nova rotina.

“Todos me acolheram com carinho e profissionalismo, oferecendo o melhor para a minha recuperação. Convivemos e conhecemos profissionais dos turnos diferentes e setores também: enfermeiros, técnicos, assistentes sociais, equipe da limpeza, a fisioterapeuta que me levou aos meus primeiros passos. Enfim, todo mundo foi show. Sempre preocupados com o meu bem-estar”, agradece.

Localizado no município de Altamira, o Hospital oferta atendimentos em regime ambulatorial, de urgência e emergência, e dispõe de diversas especialidades médicas, como anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínico geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e traumatologia, além da realização de procedimentos cirúrgicos. De janeiro a maio desse ano, 107 atendimentos foram realizados apenas no setor de traumatologia.

Brenda Lopes é enfermeira da clínica médica do HGPCS e esteve acompanhando o caso do motorista. Ela explica que a equipe busca a excelência com todos os usuários. Cada estado de saúde importa e é tratado com a atenção e humanização. “Trabalhamos para humanizar esse período de internação, preservando a integridade e a segurança do paciente. Somos multiprofissionais trabalhando com foco no restauro da saúde”, pontua.

O diretor-técnico do Hospital de Castelo de Sonhos, Douglas Rosa do Nascimento, destaca que a unidade está preparada para as demandas com profissionais qualificados e centrados na busca pelo cuidado e bem-estar do paciente. “Nos colocamos no lugar de quem nos procura para pedir ajuda. Sabemos que são dias de medo, angústia e agonia. Por isso, queremos sempre oferecer o melhor suporte, porque o emocional representa muito em qualquer tipo de tratamento”, diz.

Em funcionamento desde julho de 2020, o Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos João Trevian Sobrinho tem tornado mais prática a vida dos moradores do distrito, como também dos moradores das localidades de Cachoeira da Serra e Villa Isol, que até então tinham que se deslocar por cerca de 1.100 km para chegar em Altamira, na região do Xingu, em busca de atendimentos e internações.

Com perfil de baixa complexidade e restrito a internações de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) referenciados pela atenção básica dos municípios, o hospital também tem facilitado o acesso à saúde para a população que vive em localidades à margem das rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá).

Perfil – O Hospital Geral de Castelo de Sonhos é público e administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade possui atendimento de Emergência e Ambulatorial e ocorre de forma referenciada, encaminhado ao Hospital por meio da Regulação Estadual, SAMU, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária e Militar.

Fonte:Ascom Hospital de Castelo de Sonhos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2023/08:51:00

