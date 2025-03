Tratorista morador de Uruará (PA) morre em acidente trágico durante trabalho em fazenda no Tocantins (TO)

Foto: Reprodução | Na tarde de 10 de março 2025, um acidente fatal em Colinas do Tocantins chamou a atenção para os riscos enfrentados pelos trabalhadores rurais. O tratorista Nonato perdeu a vida após ser atingido pela própria máquina enquanto realizava uma retirada de árvores em uma fazenda próximo ao britador.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da tragédia, evidenciando a gravidade do acidente. Nonato chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não sobreviveu.

Com vasta experiência no setor, ele trabalhou por anos em Uruará, no Pará, onde atuou como operador de esteira . Amigos e ex-colegas lamentaram sua morte em grupos de WhatsApp. “Ele era aqui de Uruará, trabalhou muitos anos com a gente no mato, era um profissional muito experiente, sempre dedicado. Hoje estava no Tocantins e, infelizmente, aconteceu essa fatalidade”, escreveu um conhecido.

O caso serve de alerta para a importância do uso de equipamentos de segurança e treinamentos contínuos para operadores de máquinas pesadas. As autoridades devem investigar as investigações do ocorrido para entender se medidas preventivas poderiam ter evitado essa fatalidade.

ASSISTA AO VÍDEO DO ACIDENTE ABAIXO:

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações Colinas Notícias

