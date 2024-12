Travessia entre TO e MA será feita por balsas a partir desta terça-feira (31)

Vista aérea de ponte que desabou entre MA e TO — Foto: Reprodução/TV Globo

Passagem pelo trecho da BR-226, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) foi suspensa após a queda da ponte JK. Serviço será realizado pela empresa de balsas, Pipes Navegações.

A partir desta terça-feira (31), a travessia entre Tocantins e Maranhão será retomada por meio de balsas. Inicialmente será permitida a passagem de pedestres, depois o serviço será ampliado para veículos leves e caminhonetes. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o serviço será “sem qualquer custo para os cidadãos.”

O anúncio foi feito pelo governo do Tocantins e pela Pipes, empresa que será responsável pelo serviço.

A passagem pelo trecho da BR-226, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) foi suspensa no dia 22 de dezembro, após a queda da ponte JK. 11 pessoas tiveram as mortes confirmadas, sendo que nove delas foram retiradas do rio. Outras seis continuam desaparecidas, segundo a última atualização divulgada pela Marinha do Brasil neste domingo (29). Além destas vítimas, um homem foi resgatado com vida (veja quem são as vítimas abaixo).

O governo do Tocantins informou que o serviço será realizado pela empresa de balsas Pipes Navegações e foi definido após articulação entre o governo do Tocantins, governo Federal e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Nas redes sociais, a Pipes confirmou a informação e deu o seguinte cronograma de serviço:

Terça-feira (31): início das travessias exclusivas para pedestres

Quinta-feira (2): ampliação das travessias para motos e automóveis

Segundo a empresa, as embarcações adequadas para a travessia de veículos de grande porte estão sendo enviadas e o serviço será liberado assim que todos os processos para instalação forem finalizados. A Pipes confirmou que a “travessia será gratuita, custeada pelo Dnit.”

O desabamento

Segundo o Dnit, o desabamento ocorreu porque o vão central da ponte cedeu. A causa do colapso ainda será investigada, de acordo com o órgão.

O momento em que estrutura cedeu foi registrado pelo vereador Elias Junior (Republicanos). Em entrevista ao g1, ele contou que estava no local para gravar imagens sobre as condições precárias da ponte.

Uma força-tarefa foi criada identificar os corpos das vítimas encontrados pelas equipes de buscas. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, os trabalhos são realizados por um perito oficial médico, peritos criminais, agentes de necrotomia e papiloscopista.

O Ministro dos Transportes Renan Filho anunciou a reconstrução da ponte no prazo de um ano, com investimento entre R$ 100 a R$ 150 milhões. Também foi decretada situação de emergência para facilitar os trâmites burocráticos para a atuação das equipes, incluindo a demolição da estrutura existente.

Desvios

Após a interdição do trecho, a Polícia Militar divulgou três rotas alternativas para quem sai do Tocantins e uma para os que chegam do Maranhão. Confira:

Tocantins para o Maranhão:

1ª opção

Acessar a TO-134, que vai de Darcinópolis/TO a Luzinópolis/TO

Chegar na BR-230 e seguir até o km 101, na cidade de São Bento/TO

Seguir à direita, sentido Axixá/TO e Imperatriz/MA

2ª opção

Pela rodovia BR-226 desvia por Darcinópolis para a rodovia TO-134 até São Bento

No Veredão, segue na rodovia TO-230 para Marabá

Se entrar à direita na TO-010 segue para Araguatins ou entra à direita no Veredão

Na rodovia TO-134 sai em Axixá do Tocantins pega a direita em direção a TO-201 para Imperatriz

3ª opção

Se passar pelo trevo de Aguiarnópolis, segue pela rodovia BR-230/Transamazônica – Nazaré – Luzinópolis – São Bento

Ou entra rodovia TO-226 para Tocantinópolis

Maranhão para o Tocantins

Os usuários devem acessar a BR-226/MA em Estreito/MA até Porto Franco/MA

De Porto Franco/MA os usuários devem seguir pela BR-010/MA até Imperatriz/MA

Vítimas localizadas

Na terça-feira (24), o corpo de Lorranny Sidrone de Jesus, de 11 anos, foi encontrado no rio, segundo os bombeiros do Maranhão. Ela estava em um caminhão que transportava portas de MDF, com origem em Dom Eliseu, Pará.

Por volta das 9h, também foi achado o corpo de Kecio Francisco Santos Lopes, de 42 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele era o motorista do caminhão de defensivos agrícolas.

Ainda na terça-feira (24), por volta das 11h20, o corpo de Andreia Maria de Souza de 45 anos foi encontrado. Ela era motorista de um dos caminhões que carregavam ácido sulfúrico.

No domingo (22), o corpo de Lorena Ribeiro Rodrigues de 25 anos foi localizado. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que ela é natural de Estreito (MA), mas morava em Aguiarnópolis (TO).

Um homem de 36 anos foi encontrado com vida por moradores e levado ao hospital de Estreito.

Na quarta-feira (25), foram localizados os corpos de Anisio Padilha Soares, de 43 anos, e de Silvana dos Santos Rocha Soares, de 53 anos.

Na manhã de quinta-feira (26), mergulhadores localizaram mais dois corpos de vítimas dentro de um veículo no fundo do rio. Um dos corpos é de Elisangela Santos das Chagas, de 50 anos, e foi resgatado na sexta-feira (27), após se desprender e aparecer na superfície no rio. O segundo corpo é de Ailson Gomes Carneiro, de 57 anos, e foi resgatado por mergulhadores na manhã de domingo (29).

Rosimarina da Silva Carvalho, de 48 anos, teve o corpo foi localizado no final da tarde de quinta-feira (26) fora da área de mergulho, a aproximadamente 16 km do local do desabamento.

Durante as buscas de domingo (29), outro corpo foi localizado, em uma cabine de um caminhão. A vítima não foi resgatada. Um segundo corpo, também não resgatado, foi localizado dentro de um carro a cerca de 44 metros de profundidade.

Fonte: g1 — Brasília

