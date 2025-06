(Foto: Reprodução) – Travesti é brutalmente agredida por ex-companheiro dentro de penitenciária

Uma travesti de 28 anos está internada em estado grave após sofrer uma violenta agressão dentro da Penitenciária Professor Soares Albergaria, localizada em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O ataque ocorreu na quarta-feira (11), após o término do relacionamento amoroso com um detento de 38 anos que, inconformado com o rompimento, espancou a vítima e jogou água fervente sobre ela, o caso foi publicado pelo G5News.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Pronto-Socorro João XXIII, na região Centro-Sul da capital mineira, onde permanece internada com queimaduras graves na cabeça, peito e braços.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a travesti cumpre pena no pavilhão 4 da penitenciária e mantinha um relacionamento com o agressor, também preso no mesmo local. O término do namoro ocorreu na terça-feira (10), quando a vítima decidiu colocar fim ao relacionamento. No dia seguinte, o ex-companheiro teria arquitetado e executado o ataque.

Segundo testemunhas, o agressor esperou que a vítima estivesse no banheiro para colocar seu plano em prática. Ele ferveu água e a arremessou contra a ex-companheira, provocando queimaduras severas. Em seguida, ainda teria desferido diversos socos e puxões de cabelo.

A brutalidade do ataque causou indignação entre os outros detentos. Três colegas de cela da vítima reagiram e agrediram o responsável pelo crime, deixando-o inconsciente.

As autoridades penitenciárias ainda não divulgaram informações sobre providências tomadas em relação aos envolvidos. O caso segue sob investigação.

