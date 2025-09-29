Travesti é morta esquartejada e PM prende 4 suspeitos, no Pará

Foto: Reprodução | A Polícia Militar prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento na morte de uma travesti, identificada apenas como Ketlen, na noite desta sexta-feira (26), em Jacundá, sudeste do Pará. Segundo as investigações, o crime pode ter relação com uma dívida de drogas que Ketlen tinha com os suspeitos.

O corpo da vítima foi encontrado por vizinhos, que perceberam a ausência de movimentação na residência e notaram um forte odor vindo do local. Ao entrarem na casa, eles localizaram os restos mortais da travesti armazenados em sacolas espalhadas pelo imóvel.

A Polícia Militar foi acionada e, poucas horas depois, prendeu quatro pessoas — cujos nomes não foram divulgados — que confessaram participação direta no crime.

A Polícia Civil assumiu as investigações e segue em busca de outros possíveis envolvidos.

