TRE-PA cassa mandato do senador Beto Faro; decisão cabe recurso

Senador Beto Faro (PT-PA) — Foto: Divulgação

Tribunal determinou a anulação dos votos da chapa. Beto Faro (PT) afirmou em nota que confia na reversão do caso.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) decidiu, nesta terça-feira (20), cassar o mandato do senador Beto Faro (PT). A decisão não tem efeito imediato e cabe recurso.

O tribunal determinou a anulação dos votos da chapa, atingindo os suplentes Josenir Gonçalves Nascimento (PT) e Leny May da Silva Campêlo (PCdoB).

O g1 solicitou um posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral do Pará sobre quais são os próximos passos do processo no TRE-PA e aguarda retorno.

Entenda o caso

A maioria dos membros do TRE acompanhou o voto do relator, juiz Marcus Alan de Melo Gomes, que considerou procedente a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME).

A ação foi movida pelo Partido Liberal (PL) e por Mário Couto Filho e aponta supostas práticas de abuso de poder econômico, corrupção, assédio eleitoral e captação ilícita de votos durante as Eleições de 2022.

O que diz Beto Faro

Em nota, o senador Beto Faro e o Partido dos Trabalhadores do Pará afirmaram que receberam a decisão com serenidade, mas que discordam do resultado.

Eles informaram que vão recorrer e disseram confiar que a Justiça Eleitoral reconhecerá a verdade dos fatos e a inocência do senador.

“Com a consciência tranquila e o compromisso de sempre, o senador seguirá firme na defesa da democracia, do voto popular e dos direitos do povo do Pará”, afirmou Beto Faro.

O senador reforçou que a decisão não tem efeito imediato e que segue exercendo normalmente seu mandato no Senado.

Quem é Beto Faro

Carreira política: Beto Faro foi deputado federal por quatro mandatos consecutivos, eleito pela primeira vez em 2006 e reeleito em 2010, 2014 e 2018.

Senado: Em 2022, foi eleito senador pelo Pará com 1.781.582 votos (42,55% dos votos válidos).

Atuação: Atualmente, lidera a bancada do PT no Senado e integra as comissões de Agricultura, Ciência e Tecnologia, e Desenvolvimento Regional.

Fonte: Marcus Passos, g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2025/07:21:37

