TRE treina chefes de cartórios e técnicos judiciários para as eleições de 15 de novembro no Pará

(Créditos: Divulgação TRE/PA) – Observando todas as medidas de segurança e distanciamento, a urna eletrônica e a transmissão dos resultados estão sendo o mote do Treinamento Eleitoral 2020, que iniciou nesta terça-feira,08, no edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará e na Central de Atendimento ao Eleitor.

Mais de 50 servidores, entre chefes de cartórios eleitorais e técnicos judiciários da Justiça Eleitoral, participam da programação presencial, que encerra na quinta-feira, dia 10.

Segundo o Chefe da Seção de Votação Eletrônica, Dave Pinheiro, essa é a fase dois dos treinamentos. “Primeiro eles receberam o treinamento de registro de candidatura. Agora o assunto será relativo à urna eletrônica e a transmissão dos resultados da eleição, tendo como pontos principais: geração de mídia, preparação de urna e a transmissão dos resultados da eleição”, explica.

Atualização – A técnica judiciária da 91ª Zona Eleitoral, Joselisa Maia, que atua na cidade de Novo Progresso, afirma que este momento é importante para atualizar conhecimentos. “Este treinamento é de extrema importância, porque a última eleição foi em 2018. Essa é a minha segunda eleição, a primeira municipal, e com as atividades aqui repassadas lembramos de outros treinamentos. Embora estarmos vivendo um ano de pandemia, o calendário eleitoral não parou, e na nossa cidade são mais de 20 mil eleitores”, enfatiza.

A Chefe do Cartório de Uruará, Erenita Carvalho, ressalta que a eleição 2020 será diferente apesar de todos já terem trabalhado em eleições passadas. “Estamos nos adaptando para esse novo normal. O treinamento presencial veio somar muito para que possamos desenvolver um bom trabalho em nosso município”, comemora a servidora.

Sistema de transmissão de dados, transportes, teste com as urnas eletrônicas e outros assuntos relacionados às eleições municipais 2020 serão repassadas aos servidores com o objetivo de preparar para uma eleição de forma segura.

Para o chefe do Cartório da cidade de Acará, Haroldo Freire Júnior, as expectativas para a realização do pleito municipal são boas. “É essencial participar deste treinamento presencial, participei de outras atividades on- line, mas o presencial é fundamental para tirarmos dúvidas, conhecermos melhora as novas propostas de programas, e estamos confiantes em realizar uma boa eleição municipal”, finaliza.

Este é o momento para o servidor que atuará no pleito municipal tirar todas as dúvidas e ficar por dentro das novidades no que diz respeito à transmissão de resultados e utilização da urna eletrônica, quem garante é o Secretário de Tecnologia da Informação do TRE Pará, Felipe Brito. “É essencial que as zonas eleitorais recebam um treinamento técnico, até para que elas possam multiplicar para os diversos atores que participam do processo eleitoral. No estado do Pará nós contratamos mais de 900 técnicos para apoiar justamente a Eleição, e é nesse momento que os chefes de cartório ou pessoas indicadas por eles vêm receber o conhecimento para manuseio da urna eletrônica”, explica Brito.

O Secretário informa ainda que a turma teve um número reduzido em função do quadro de pandemia e todos os protocolos sanitários estão sendo realizados durante a programação para evitar o risco de contaminação pelo coronavírus.

Para as eleições municipais 2020 houve uma mudança no sistema de totalização de votos. “Os tribunais trabalhavam com 27 data center espalhados pelo país, essa foi a realidade da última eleição. Para a eleição deste ano, o TSE construiu sua própria nuvem para abrigar serviços e bancos de dados. E este ano tudo será contabilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que fará a contabilização dos votos para todos os municípios paraenses”, pontua Felipe Brito.

Com uma das logísticas mais complexas do Brasil, o transporte das urnas eletrônicas para as Zonas Eleitorais começa na próxima segunda-feira, 14 de setembro, e deve encerrar no início de outubro, quando todos os 144 municípios paraenses terão recebido os equipamentos que serão utilizados na escolha dos prefeitos e vereadores. “Quando a urna eletrônica chega ao Cartório Eleitoral orientamos para que se façam testes com o equipamento eletrônico, para que seja possível fazermos troca, caso seja identificado qualquer erro”, esclarece o secretário de tecnologia do TRE

