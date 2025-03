Trecho da orla de Santarém é interditado para obras de manutenção na estrutura

(Foto: Reprodução) – A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), interditou um trecho da orla da cidade, localizado nas proximidades do Centro Cultural João Fona, para a realização de obras de manutenção na estrutura.

A interdição foi feita por meio de manilhas e tem como objetivo isolar a área da circulação de pessoas e veículos, enquanto acontece a manutenção.

Segundo o titular da pasta de Infraestrutura Sérgio Melo, o problema foi na base. “A orla já tem mais de vinte anos e apresentou problema estrutural na base dela. A força da água foi lavando o fundo das vigas e elas cederam, havendo um deslocamento da parte superior. Até que nós cheguemos a uma solução definitiva, tivemos que interditar o espaço para garantir a segurança das pessoas”, afirmou o secretário.

A princípio, a Prefeitura busca empresas especializadas em escoramentos. Escoras são peças metálicas que ficam presas no chão e parede da estrutura.

Sergio Melo afirma que a interdição era necessária para que os trabalhos prossigam para próximas etapas. “Nós estamos em contado com o Ministério Público, com o objetivo de conseguir a verba necessária para recompor a orla. Enquanto isso, a gente alerta e pede cuidado da população ao andar ou conduzir veículos por aquele local”.

Fonte: Impacto com informações da Seminfra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/15:50:49

