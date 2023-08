Trecho da Transamazônica começa a ser asfaltado em Uruará

Uruará camera Asfalto deverá melhorar a circulação de veículos no trecho da Transamazônica – (Foto:Reprodução).

Pavimentação da rodovia BR-230 iniciou entre as cidades de Uruará e Medicilândia, no sudoeste do Pará.

A rodovia BR-230, mais conhecida como Transamazônica, é uma das mais emblemáticas vias federais. Com 4.260 km de extensão, do município de Cabedelo (PB) até a cidade de Lábrea (AM), o projeto inicial previa que a estrada interligasse o norte e nordeste brasileiro ao Peru e Equador, com mais de 8 mil quilômetros de pista. No entanto, a gigantesca obra nunca foi completamente finalizada.

De pouco a pouco, os trechos da Transamazônica que ainda não possuem asfalto recebem o pavimento e urbanização. A mais recente frente de trabalho iniciou na cidade de Uruará, no sudoeste do Pará, onde as intervenções devem melhorar as condições de rodagem entre o município e Medicilândia.

O início das obras foi marcado por uma cerimônia simbólica que contou com a presença de autoridades locais e parlamentares do estado, como o deputado federal José Priante (MDB) e o deputado estadual Eraldo Pimenta (MDB), além de prefeitos da região. O superintendente estadual do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Diego Benitáh, também participou.

Neste primeiro momento, a pavimentação atinge o primeiro quilômetro na saída leste da cidade de Uruará, sentido Medicilândia. No entanto, o asfalto deve se estender por mais 40 km, de Medicilândia a Uruará, conforme anunciado pelo deputado federal Priante.

“O primeiro lote, dos primeiros 40 quilômetros saindo de Medicilândia, estão sendo trabalhados no novo orçamento e ainda este ano será lançado o edital do asfaltamento da BR-230 para a construção partindo de Medicilândia na direção de Uruará”, garantiu o parlamentar.

“É um sonho de décadas que está sendo realizado”, declarou o deputado Eraldo Pimenta, cujos pais vivenciaram os períodos mais complicados da rodovia federal, sem qualquer infraestrutura.

TRATAMENTO ESPECIAL

Segundo o DNIT, a técnica aplicada no revestimento primário da pavimentação da rodovia ocorre com a aplicação de emulsão derivada de xisto betuminoso recoberto por agregado miúdo, areia grossa ou pó de pedra, formando uma capa selante, resultando na eliminação da poeira, reduzindo o desgaste da superfície da rodovia e aumentando a resistência às águas das chuvas.

“Planejamos para cá o tratamento anti-pó, que nós estamos fazendo no trecho urbano de Uruará. E foram apresentadas várias demandas. Essas demandas chegam até a nossa equipe técnica, a gente conversa com a parte ambiental para saber se temos condições de produzir algum tipo de melhoria para aquele trecho e aí eu vou para Brasília para conseguir a questão recursal”, explicou o superintendente do DNIT, Diego Benitáh.

Fonte: Gazeta Real e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2023/10:27:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...