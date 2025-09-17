Tremor de terra na Grande BH teve epicentro em Contagem e foi de 2,9 na escala Richter

Pontos em azul mostram os epicentros dos tremores na Grande BH Foto: Centro de Sismologia USP/Reprodução | O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) registrou o tremor de terra que atingiu cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte no final da noite dessa terça-feira (16/9).

Conforme o centro, o epicentro do tremor foi em Contagem por volta de 22h12 no horário local. Já na madrugada desta quarta-feira (17/9), um tremor menor foi registrado na mesma região.

A magnitude do tremor da noite de terça-feira, que ainda passará por avaliações mais detalhadas, foi registrada em 2,9 na escala Richter. Já o tremor da madrugada desta quarta foi medido em 2,5 na mesma escala.

A escala vai até 10. Até o nível 4 da escala, os tremores são considerados pequenos. Abaixo de 1, os chamados microssismos são os mais comuns, mas não são sentidos na superfície, apenas por aparelhos que realizam essa medição.

A Defesa Civil de Minas Gerais informou que está apurando os impactos do tremor dessa terça-feira nas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Há relatos de moradores que sentiram o efeito do sismo em Contagem, Belo Horizonte, Betim e Esmeraldas.

Moradores de Contagem relataram ter sentido um forte tremor de terra. O abalo sísmico foi sentido nos bairros Nacional, Sarandi, Santa Terezinha, São Joaquim e Cabral. Em Betim, moradores dos bairros da região do Icaivera também sentiram a terra tremer.

A Secretaria Municipal de Defesa Social (Seds) de Contagem informou que a Defesa Civil não registrou intercorrências e segue acompanhando o caso. A população pode ligar no número 199 caso identifique avarias em suas residências. Já a Defesa Civil de Esmeraldas informou que o abalo foi registrado em alguns pontos da cidade, mas que não foi acionada para ocorrência de danos ou desastres.

Segundo Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP, pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário. “É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre”, explica.

Fonte: otempo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/11:24:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...