Três casos de violência doméstica mobilizam policiais no final de semana em Novo Progresso

(Imagem ilustrativa/Reprodução) – O final de semana foi marcado por ocorrências de violência doméstica em Novo Progresso. Os casos, registrados na sexta-feira (16) sábado (17) e no domingo (18), expõem a situação problemática da agressão contra a mulher na região.

Conforme relatou o Delegado Francisco Pinheiro, a Policia Civil combate diuturno e sem trégua à violência contra a mulher. A ação é uma determinação da atual gestão e se ancora em investimentos e ações integradas e destaca “tolerância zero” à violência contra mulher em Novo Progresso (PÁ).

Neste final de semana ao menos quatro ocorrências, três delas com prisão em flagrante em base ao parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal Brasileiro, onde trata da lesão corporal contra a mulher, com base em razões da condição do sexo feminino. Essa qualificadora específica aumenta a pena para lesões corporais praticadas contra mulheres, reconhecendo a discriminação e violência de gênero. ” A pena cominada é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos”,disse Pinheiro.

1º CASO – Na sexta, dia 16 de maio de 2025, por volta das 12 horas, policiais civis foram acionados no Bairro São Bento para atender a uma denúncia. A vítima relatou que o ex-companheiro com medida protetiva estava lhe agredindo em sua residência. O delegado Plantonista Francisco Pinheiro Mendes, em diligencia com a equipe policial conseguiu chegar a tempo e prender o nacional J.M.S. em flagrante delito.

2º CASO – Já no sábado (17), outro caso foi registrado. Por volta das 17 horas, um chamado mobilizou a PM para o Bairro Tom Alegria-2, em Novo Progresso. Informações de populares indicavam que um homem F.B.C. estaria agredindo sua companheira. Ao chegarem ao local, constataram a veracidade dos fatos e prenderam o nacional F.B.C. que também tinha medida protetiva e o levaram para delegacia de polícia civil para providencias.

3º CASO- No domingo, outra ocorrência de violência doméstica foi registrada no Bairro Rui Pires de Lima. A polícia Civil foi acionada para atender a uma situação em que M.F.D estava agredindo sua companheira. O suspeito com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica, foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido e foi preso.

Os três casos de violência doméstica reforçam a importância da denúncia e da atuação policial garantindo a segurança das vítimas.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/05/2025/07:07:54

