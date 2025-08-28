Três cidades do Pará ocupam últimas colocações no ranking nacional de competitividade dos municípios

Breves/PA — Foto: FAB | Ranking do Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou dados de 418 municípios brasileiros. Breves, Moju e Itaituba são os municípios com pior desempenho no país. Veja lista.

Breves, Moju e Itaituba, no Pará, aparecem entre as cidades do Brasil com pior desempenho no Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) nesta quarta-feira (27).

Entre as cinco últimas posições do ranking geral, Breves ocupa a 416ª posição, seguida por Moju, na 417ª, e Itaituba, que aparece na 418ª posição, sendo a última colocada.

Acima delas, estão Belford Roxo e Japeri, no Rio de Janeiro. Já as cidades mais competitivas, estão no sul e sudeste do país.

Esta é a sexta edição do ranking e analisa o total de 418 municípios brasileiros (7,5% do universo de municípios), representando os municípios do país com população acima de 80 mil habitantes de acordo com a estimativa populacional do IBGE para o ano de 2024.

O ranking avalia três dimensões principais:

instituições, que englobam sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública;

sociedade, com informações sobre acesso e qualidade da saúde e educação, segurança, saneamento e meio ambiente;

e economia, que considera inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano e telecomunicações.

O g1 tentou contato com as prefeituras dos municípios citados, mas não obteve retorno de Breves e Itaituba até a última atualização desta reportagem.

Já a prefeitura de Moju informou que o “Ranking de Competitividade será utilizado como ferramenta de diagnóstico e de estímulo, ajudando a gestão a priorizar ações que impactem diretamente a vida das pessoas”.

A gestão municipal informou ainda que na educação, tem reformado escolas, investido em “acesso à internet, formação de professores e material didático moderno”; na saúde, diz estar ampliando o atendimento. No saneamento básico, a Prefeitura diz trabalhar “para ampliar a distribuição de água, além de manter a coleta regular de resíduos”.

Veja onde as perdas ocorreram:

Breves, no Marajó, recuou 13 posições no ranking geral e aparece na terceira colocação mais baixa, principalmente por ocupar a última posição na dimensão economia;

Sociedade: 413ª colocação, queda de 11 posições

Instituições: 413ª colocação, perda de 4 posições

Economia: 418ª colocação, queda de 22 posições.

O penúltimo colocado, Moju, recuou 13 posições no ranking geral. O município apresenta desempenho desfavorável nas três dimensões:

Sociedade: 417ª colocação, queda de 14 posições

Instituições: 398ª colocação, avanço de 6 posições

Economia: 417ª colocação, queda de 14 posições

Já o último colocado, Itaituba é o município menos competitivo do recorte analisado, recuando 16 posições no ranking geral, em relação ao ano passado.

Sociedade: 418ª colocação, queda de 14 posições

Instituições: 412ª colocação, queda de 69 posições

Economia: 408ª colocação, queda de 18 posições.

O estudo permite constatar que todos esses municípios se encontram em colocações desfavoráveis em todas as dimensões avaliadas, ocupando posições abaixo da 398ª em cada dimensão. Ou seja, cada um dos cinco municípios com menor desempenho no ranking geral está sempre entre as 25 posições mais baixas do levantamento.

Por outro lado, municípios paraenses como Canaã dos Carajás e Barcarena se destacam na dimensão de sustentabilidade fiscal, ocupando a 2ª e 3ª colocação, atrás apenas da cidade de São Paulo.

Fonte: G1 Pará — Belém/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2025/07:09:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...