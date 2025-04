Três crianças em situação de vulnerabilidade são resgatadas em Parauapebas, no Pará

(Foto: ReproduçTrês crianças em situação de vulnerabilidade são resgatadas em Parauapebas, no Pará

Mãe foi presa em flagrante por abandono de incapaz. Uma das vítimas precisou ser hospitalizada.

Três crianças em situação de vulnerabilidade foram resgatadas no domingo (30) por agentes da Guarda Municipal e conselheiros tutelares na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. Uma das vítimas precisou ser hospitalizada devido ao estado de saúde.

A mãe das crianças foi localizada em um bar próximo à residência, consumindo bebida alcoólica, segundo a polícia. Ela foi presa em flagrante por abandono de incapaz e conduzida à Delegacia de Polícia Civil.

O chamado foi recebido pelo Centro de Controle e Operações e direcionado à Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Nova Conquista.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram duas das crianças em condições de extrema vulnerabilidade.

Uma delas, de apenas um ano, apresentava sinais de desnutrição e higiene precária, com fezes pelo corpo. A outra, de três anos, que sofre de hidrocefalia, também estava em estado grave de desnutrição e más condições de higiene.

Uma terceira criança, de 11 anos, foi entregue ao pai, que demonstrou estar apto a cuidar dela.

Com as evidências de negligência e abandono, o Conselho Tutelar encaminhou as crianças para unidades de acolhimento e atendimento médico. A criança com hidrocefalia foi hospitalizada para receber cuidados especializados.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente, que abriu um inquérito para investigar os fatos. O Conselho Tutelar informou que segue acompanhando a situação para garantir a segurança e o bem-estar das vítimas.

Como denunciar

Em caso de suspeita de abuso ou negligência contra crianças, é preciso denunciar junto ao Conselho Tutelar da cidade ou ligar para os números 181 ou 190.

