Três crianças são encontradas mortas em lagoa na cidade de Pacajá (PA)

Foto: Reprodução | Familiares e vizinhos iniciaram buscas e, na manhã desta sábado, um morador da região localizou os corpos na lagoa e mergulhou para resgatá-los.

Na manhã deste sábado (22), moradores de Pacajá, no estado do Pará, foram surpreendidos por uma tragédia. Três crianças foram encontradas mortas em uma lagoa da cidade. As vítimas são as irmãs Ana Cristina, de 08 anos, e Cristianny, de 11 anos, e uma amiga, onde o nome ainda não foi divulgado. De acordo com informações preliminares, as meninas saíram de casa por volta das 17h da última sexta-feira (21) e não retornaram. Familiares e vizinhos iniciaram buscas e, na manhã de hoje, um morador da região localizou os corpos na lagoa e mergulhou para resgatá-los.

Equipes das polícias Civil e Militar já estão no local investigando as circunstâncias da morte das três crianças. Ainda não se sabe se o caso trata-se de um afogamento acidental ou se houve alguma ação criminosa envolvida. A Polícia Científica está a caminho da cidade para realizar a remoção e exames periciais nos corpos das vítimas.

As redes sociais foram inundadas por vídeos dos corpos das crianças após o resgate, o que levou a Delegacia de Polícia Civil a emitir um comunicado pedindo para que os compartilhamentos cessassem em respeito às famílias e alertando que a prática poderia resultar em responsabilização criminal.

O caso segue em investigação e novas informações serão divulgadas conforme o avanço das apurações.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso

