Três criminosos morrem em operação policial no rio Mendaruçu, em Cametá (PA)

Uma operação policial realizada pelo 32º Batalhão da Polícia Militar de Cametá, na região do Baixo Tocantins, resultou na morte de três integrantes de uma organização criminosa durante a madrugada desta quinta-feira (25/9).

A ação ocorreu por volta de 1h, no rio Mendaruçu do Meio, área ribeirinha do município, após denúncias que apontavam a presença de um grupo armado responsável por ameaças, extorsões, roubos na modalidade pirataria, porte ilegal de armas e tráfico de drogas.

Segundo informações da Polícia Militar, o grupo era liderado por Renato Sousa Ribeiro, conhecido como “Renatinho do Mendaruçu”, que atuava junto com sua esposa, Marluce Valente Moraes, foragida do sistema prisional.

No momento da ação, os policiais se deslocaram em duas embarcações tipo lancha até o local e foram recebidos a tiros por criminosos armados com espingardas, pistolas, revólveres e até uma micro Galil calibre ponto 30.

Durante o confronto, três suspeitos foram neutralizados, enquanto Renato e Marluce conseguiram escapar levando uma micro Galil e uma pistola calibre 9mm. Ambos permanecem foragidos.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, que trabalha para localizar e capturar os dois fugitivos.

