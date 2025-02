Três formas de aumentar seu pênis, segundo um urologista

Tamanho importa? (Foto: Freepik)

Especialista afirma que é possível aumentar o pênis e indica as melhores formas. Se estás precisando, aproveita!

Para muitos homens, por diversas questões, inclusive históricas e culturais, o tamanho do pênis “é documento” e sinônimo de virilidade. Assim, é uma preocupação e um assunto constante que paira na mente masculina.Por frustração ou insatisfação, muitos homens pesquisam métodos para aumentar o órgão peniano ou apenas fazê-lo parecer mais grosso. Alguns métodos são mais invasivos, enquanto os outros são só uma “picadinha” (calma, leitores, é apenas uma injeção).

Conheça 3 técnicas para aumentar o pênis

Rodrigo Trivilato é um médico urologista e especialista em preenchimento peniano, que explica sobre os três procedimentos mais comuns para quem quer fazer alguma alteração no órgão.

– Liberação do ligamento fundiforme: técnica delicada, em que o há a liberação da parte do pênis oculta dentro do corpo, fazendo com que aumente no comprimento;

– Engrossamento peniano: para atingir o objetivo, é aplicado ácido hialurônico em áreas específicas;

– Lipoaspiração do púbis: é considerada a técnica menos invasiva das três, já que é feito um pequeno corte para remover o excesso de gordura do pênis.

O médico explica que existem diversas formas, mas essas são as mais utilizadas no momento. Qual a média de tamanho do pênis?Segundo uma publicação do World Population Review de 2024, oss três primeiros da lista são Sudão (17,95 cm), República Democrática do Congo (17,93 cm) e Equador (17,59 cm). já os países com menor tamanho médio de pênis são Tailândia (9,43 cm), Coreia do Norte (9,60 cm) e Camboja (9,84 cm), segundo a lista. O Brasil aparece em 20º, com Brasil – 15,70 cm.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2025/15:32:17

