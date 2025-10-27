Três garimpeiros são mortos em garimpo na Guiana Francesa

Foto: Reprodução | Três garimpeiros, sendo dois homens e uma mulher , foram brutalmente assassinados em um garimpo denominado “Abafadinho”, situado próximo à localidade de Dorlen, região da Guiana Francesa, nas proximidades da Pista dos Americanos.

O local é conhecido pela intensa atividade de extração de ouro e por registrar diversos conflitos e crimes envolvendo grupos rivais.

Segundo informações preliminares, o crime ocorreu quando um grupo composto por cinco homens e uma mulher se aproximou do garimpo alegando estar em busca de trabalho.

As vítimas chegaram a acolher o grupo, oferecendo alimento e água, acreditando tratar-se de pessoas necessitadas. No entanto, os supostos trabalhadores reagiram com extrema violência, atacando e matando os garimpeiros.

Após o crime, os autores fugiram levando ouro e pertences das vítimas.

As autoridades locais foram acionadas, mas até o momento ninguém foi preso.

O caso segue sob investigação e reforça a insegurança e os riscos enfrentados por brasileiros e estrangeiros que atuam em garimpos na região da Guiana Francesa.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/17:04:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...