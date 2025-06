Três homens agridem mulher com tesoura em casa de festas no Pará

Foto: Reprodução | Os agressores foram detidos por policiais da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (32ª CIPM).

Três pessoas foram presas na madrugada do último domingo (1º) por agredir fisicamente uma mulher em uma casa de festas no município de Afuá, no arquipélago do Marajó. A ação foi realizada por policiais da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (32ª CIPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional XII (CPR XII).

A ocorrência teve início após uma denúncia feita pela filha da vítima, que informou à guarnição que a mãe havia sido agredida com uma tesoura por três indivíduos. De posse das informações, os militares se deslocaram até o local onde os suspeitos poderiam estar.

Ao chegarem, os policiais localizaram o trio, que foi imediatamente detido. A vítima, após receber atendimento médico, foi conduzida à Delegacia de Polícia de Afuá, onde prestou depoimento acompanhada da filha, que testemunhou o caso.

Os suspeitos também foram apresentados na delegacia, onde a autoridade policial de plantão iniciou os procedimentos legais para apuração dos fatos e da motivação do crime.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2025/07:29:08

