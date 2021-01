Três homens morrem em grave colisão entre motos na Transamazônica, sudoeste do PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em nota, a Polícia Civil de Anapu informou que o acidente ocorreu na sexta-feira (1º). As vítimas morreram no local.

As vítimas foram identificadas como Leonardo Ribeiro dos Santos, de 25 anos, Jailan de Jesus Corrêa, de 29 anos, e Kauã Linhares Lima. Duas das vítimas trafegavam em uma moto e colidiram com outra motocicleta, conduzida pela terceira vítima, que seguia sentido contrário.

Três jovens morreram em um grave acidente registrado na rodovia Transamazônica, BR-230, zona rural do município de Anapu, sudoeste do Pará. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (4).

