Três homens são presos com 200 kg de cocaína em propriedade rural no Pará

Três homens são presos em Barcarena com 200 kg de cocaína durante operação no Pará. — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Operação ocorreu em propriedade rural na cidade de Barcarena; suspeitos são do estado de São Paulo e estavam embalando a droga no momento da abordagem.

Três homens foram presos em flagrante e cerca de 200 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Civil durante uma operação realizada na sexta-feira (23), em uma propriedade rural na Vila Arienga, em Barcarena, na Grande Belém.

Segundo a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), os suspeitos, todos naturais do estado de São Paulo, foram surpreendidos enquanto manipulavam e embalavam a droga para transporte.

No local, os policiais também encontraram balões de ar, fitas adesivas e sacos estanques, materiais usados para embalar entorpecentes.

“A propriedade funcionava como um ponto de armazenamento e embalagem da substância ilícita”, explicou o delegado Davi Cordeiro, diretor da Denarc.

Ligação com operação anterior

A ação desta sexta-feira é resultado de investigações iniciadas após uma operação realizada no dia 6 de maio, em Barcarena.

Na ocasião, foram apreendidos dois tabletes de cocaína, uma arma de fogo, munições e materiais suspeitos de serem usados no transporte de drogas. No local, os policiais também encontraram um documento de identidade de um paulista.

“A partir desse achado, instauramos um inquérito e identificamos o homem relacionado ao documento. As investigações mostraram que ele continuava no município e seguia atuando no tráfico”, detalhou o delegado.

Monitoramento e flagrante

Após as investigações, a polícia monitorou o suspeito, identificando um veículo e a propriedade rural na Vila Arienga.

Os agentes flagraram a movimentação típica do tráfico e realizaram a abordagem, prendendo três homens — um deles, o mesmo que teve o documento apreendido na operação anterior.

Os três suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao sistema penitenciário e permanecem à disposição da Justiça.

As equipes da Polícia Civil seguem investigando para identificar e localizar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

Fonte: g1 Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2025/05:50:55

