Três líderes de facção que ostentavam armas nas redes sociais são mortos na Bahia

Armas, munições e drogas foram apreendidos com trio que exibia armas nas redes sociais.

Ações de inteligência da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/Bahia), com as Polícias Militar e Federal resultaram na localização de três líderes de facções. Os flagrantes ocorreram na sexta-feira (11), nas cidades de Juazeiro e Simões Filho.

Na região Norte da Bahia, em Juazeiro, um criminoso responsável por matar rivais do tráfico de drogas foi alcançado. O indivíduo reagiu à prisão, atirou nas equipes das Forças Estadual e Federal e acabou ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Arma e munições foram apreendidas.

Em Simões Filho, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS), dois integrantes de uma facção foram interceptados na BA-526.

Fonte:Acorda Cidade /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/04/2025/08:55:27

