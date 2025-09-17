Três mulheres e um bebê são sequestrados , no MT

Foto: Reprodução | Uma testemunha relatou que estava na casa junto das vítimas quando percebeu a chegada de um carro em frente ao imóvel com três homens.

Três mulheres, de 21, 22 e 23 anos, além de um bebê, foram sequestrados no Bairro Ikarai, em Várzea Grande, na madrugada desta quarta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, o episódio foi registrado por volta das 4h45.

Uma testemunha relatou que estava na casa junto das vítimas quando percebeu a chegada de um carro em frente ao imóvel. Três bandidos desceram do carro, todos armados, e invadiram o local.

Ainda segundo a testemunha, ao perceber a ação, ela e as vítimas tentaram fugir pelos fundos da casa. A testemunha conseguiu escalar o muro e se esconder no telhado de uma casa vizinha, mas as demais foram rendidas pelos criminosos.

Após algum tempo escondida, a testemunha voltou ao imóvel e constatou que as vítimas haviam sido levadas, junto com o bebê. O celular da testemunha também foi levado pelos bandidos.

A PM informou que todas as equipes da região foram acionadas para buscas pelos suspeitos e pelas vítimas, que ainda não foram localizados. O caso foi registrado e será investigado.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/16:08:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...