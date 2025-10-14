Três pessoas morrem em grave acidente entre motocicletas na BR-230, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | A colisão ocorreu entre 13h e 14h de domingo (12/10)

Raimundo Nonato Pereira, Helly da Silva Santos e Maria Fernanda morreram em um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde de domingo (12/10), na BR-230, nas proximidades do município de Itupiranga, no sudeste do Pará. A colisão ocorreu entre 13h e 14h e provocou grande comoção na região.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Raimundo Nonato morreu ainda no local. Helly da Silva Santos chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Já Maria Fernanda, que estava na garupa de uma das motos, também morreu no local.

Testemunhas relataram que um dos motociclistas quase colidiu com um carro momentos antes do impacto, conseguindo desviar por pouco. Informações preliminares indicam que Helly da Silva Santos e Maria Fernanda eram moradores de Parauapebas e apenas passavam pela região no momento do acidente.

Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate das vítimas. A rodovia ficou parcialmente interditada até a retirada dos veículos e a liberação do tráfego.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/07:00:00

