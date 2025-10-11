Três pessoas morrem em grave acidente na PA-150, entre Jacundá e Goianésia do Pará

Foto:Reprodução | Colisão entre carro e caminhão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (10)

Uma mulher e dois homens, ainda não identificados, morreram em um grave acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (10), na rodovia PA-150, entre os municípios de Jacundá e Goianésia do Pará, no sudeste do estado.

As vítimas estavam em um carro de passeio que colidiu violentamente contra um caminhão que transportava carvão. Testemunhas relataram que o automóvel seguia, aparentemente, em alta velocidade quando teria invadido a pista contrária, provocando a batida.

Com o impacto, o caminhão tombou às margens da rodovia e o carro ficou completamente destruído, o que dificultou a identificação imediata das vítimas. De acordo com a Polícia Civil, ainda não se sabe se o motorista do caminhão está entre os mortos ou se fugiu do local após o acidente.

A Delegacia de Jacundá conduz as investigações para esclarecer as circunstâncias da colisão. Perícias foram solicitadas para ajudar na identificação das vítimas e na apuração das causas do ocorrido.

