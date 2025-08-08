Três PMs são presos após homem imobilizado ser baleado durante abordagem, no Pará

Foto:Reprodução | Caso aconteceu na comunidade Israel, no bairro do Aurá. Vídeo gravado por moradores mostra momento do disparo. Polícia apura abuso de poder

Três policiais militares foram presos em flagrante nesta quarta-feira (7) após a divulgação de um vídeo que mostra um homem sendo baleado durante uma abordagem na comunidade Israel, no bairro do Aurá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

As imagens, gravadas por moradores, mostram o momento em que o homem está imobilizado no chão, cercado por três PMs.

Um disparo é ouvido e, em seguida, o mesmo homem aparece sendo carregado pelos policiais. De acordo com testemunhas, ele seria um menor de idade e foi levado para a UPA do Aurá.

O caso ocorreu durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na região. Pouco depois do ocorrido, moradores fecharam um trecho da BR-316 em protesto contra a ação dos policiais.

A Polícia Militar informou que os três policiais foram autuados em flagrante e levados para o Batalhão Especial Penitenciário, onde permanecem presos. A corporação declarou ainda que a Corregedoria Militar abriu investigação e que não compactua com desvios de conduta por parte de seus agentes.

A determinação de prisão partiu do governador do Pará, Helder Barbalho, que se manifestou nas redes sociais.

Segundo ele, após assistir ao vídeo e se reunir com o secretário de Segurança Pública, determinou o afastamento imediato e a prisão dos envolvidos.

“Não seremos omissos diante de desvios de conduta de qualquer servidor público, seja ele quem for”, afirmou o governador.

O caso está sendo investigado e os policiais estão à disposição da Justiça.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/07:34:50

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

