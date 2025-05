Três são homens presos em ações conjuntas das Polícias Civil e Militar, em Óbidos (PA)

Foto:Reprodução | Três homens presos em ações conjuntas das Polícias Civil e Militar no município de Óbidos, oeste do Pará, foram transferidos na manhã desta segunda-feira (26) para a cidade de Santarém. Eles chegaram sob escolta policial e foram encaminhados ao Presídio Silvio Hall de Moura, localizado na comunidade do Cucurunã, onde devem permanecer à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, dois dos presos são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, enquanto o terceiro foi detido por não pagamento de pensão alimentícia. As prisões ocorreram na Base Fluvial de Óbidos, considerada um ponto estratégico no combate ao tráfico na região.

Durante a operação, a polícia também apreendeu cerca de 170 quilos de entorpecentes, sendo parte significativa da droga encontrada com os dois suspeitos presos por tráfico. Segundo as investigações, o grupo utilizava a rota fluvial do rio Amazonas para transportar os ilícitos, aproveitando o fluxo intenso de embarcações na região

Fonte: Pará notícias 24hrs e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2025/14:00:04

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

