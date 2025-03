Três vítimas encontradas em cemitérios clandestinos de duas cidades de MT são identificadas

– (Foto:Reprodução)- A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) identificou, por meio de exame de DNA, três novas vítimas que foram encontradas em cemitérios clandestinos nos municípios Lucas do Rio Verde e Rondonópolis em janeiro e fevereiro deste ano. Duas destas foram identificadas como Lucas Davi da Silva Farias e Pollicarpo Ferreira Alves, que haviam sido encontrados enterrados nas proximidades do rio Vermelho, na região do bairro Vila Goulart, em Rondonópolis. A terceira vítima foi localizada no cemitério clandestino de Lucas do Rio Verde, e trata-se de Fabiano Mendes Leite.

Até o momento, a Politec já identificou sete das doze vítimas de Lucas do Rio Verde, e quatro das onze vítimas do cemitério clandestino de Rondonópolis. Os resultados foram obtidos a partir da identificação de vínculo genético com familiares das vítimas, que forneceram amostra genética na unidade da Politec. Os materiais foram processados no laboratório forense da capital e comparados com amostra biológica das vítimas.

A Politec informou que familiares (pai, mãe, filho, ou mais de um irmão) de pessoas desaparecidas, que ainda não forneceram material genético, podem procurar umas das unidades do instituto de Medicina Legal (IML) para a coleta do material genético de referência. Os perfis genéticos obtidos são inseridos no banco nacional de perfis genéticos, onde é realizada uma busca automática em todo o território nacional em busca da identificação destas vítimas.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/03/2025/07:24:30

