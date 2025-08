Tribunal de Justiça do Pará alerta para ‘golpe das intimações falsas’

Foto:Reprodução | O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em nota publicada nesta segunda-feira, 04, alerta a população para tentativas de golpe envolvendo o envio de intimações falsas em nome do Fórum de Santarém. Segundo a Corte, não existe um “Setor de Intimações” e cada Vara possui servidores e canais próprios de atendimento e notificação.

A orientação do TJPA é não clicar em links enviados por e-mail, aplicativos de mensagens ou redes sociais sem ter certeza da origem, pois podem levar a plataformas falsas, com risco de roubo de dados ou clonagem de celulares e/ou computadores. Se o documento estiver assinado, o cidadão pode pesquisar o nome da pessoa.

Contudo, mesmo que o remetente exista, é essencial checar diretamente com o Fórum de Santém, pelo email tjepa051@tjpa.jus.br

Alerta sobre Golpes

Na última semana, o Tribunal de Justiça do Pará emitiu outro comunicado alertando sobre tentativas de fraude envolvendo a Comarca de Ulianópolis, onde golpistas utilizam e-mails falsos, com supostas citações judiciais e links suspeitos, solicitando comparecimento ao Fórum da cidade.

O TJPA reforçou que toda comunicação legítima é feita por canais oficiais e por meio de Oficiais de Justiça devidamente identificados. No caso de Ulianópolis, os canais oficiais são o WhatsApp (91) 98402-8445 e o email 1ulianopolis@tjpa.jus.br

Outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo site www.tjpa.jus.br/PortalExterno ou pelo Telejudiciário (91) 3205-2000, que funciona das 08:00 às 14:00h.

Fonte: diariodopara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/06:30:59

