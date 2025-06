Tribunal de Justiça nega prisão de empresário acusado de devastar 81 mil hectares no Pantanal

(Foto: Reprodução) – O Tribunal de Justiça de Mato Grosso rejeitou o pedido de prisão preventiva do produtor rural Claudecy Oliveira Lemes, investigado por participação em um dos maiores esquemas de desmatamento ilegal do Pantanal.

A decisão foi unânime entre os desembargadores da Quarta Câmara Criminal, que também recusaram a aplicação de tornozeleira eletrônica ao engenheiro agrônomo Alberto Borges Lemos e ao piloto Nilson Costa Vilela.

Os três são alvos da Operação Cordilheira, que apura o uso de defensivos agrícolas para promover desmatamento químico em mais de 81 mil hectares de vegetação nativa, localizados na planície alagável de Barão de Melgaço, a cerca de 120 km de Cuiabá.

Segundo as investigações, Claudecy seria o financiador e mandante das ações, enquanto o engenheiro e o piloto teriam atuado diretamente nas pulverizações ilegais.

No recurso, o Ministério Público sustentava que as medidas cautelares impostas anteriormente não seriam suficientes para evitar novos danos ambientais e garantir o andamento do processo.

Contudo, no entendimento do relator, desembargador Hélio Nishiyama, a prisão seria “desnecessária, excessiva e desproporcional”, já que desde março de 2024 não há registros de novos crimes ou descumprimentos por parte dos réus.

O magistrado ainda destacou que o produtor tem colaborado com as autoridades, comunicando seus deslocamentos e mantendo diálogo constante com a administradora judicial das propriedades embargadas.

Além disso, reforçou que não há indícios de que o engenheiro e o piloto tenham tentado prejudicar a investigação, tornando desnecessárias medidas mais rigorosas, como o monitoramento eletrônico.

A Operação Cordilheira revelou que o objetivo dos crimes ambientais seria transformar as áreas protegidas em pastagens para pecuária, afetando reservas legais, áreas de preservação permanente e zonas de proteção ambiental. Os réus respondem por seis crimes ambientais previstos na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), e o Ministério Público busca uma indenização superior a R$ 2,3 bilhões pelos danos causados.

