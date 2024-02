“Tribunal do crime” pode ter executado membro de torcida organizada do Paysandu

O corpo do homem, que era uma pessoa com deficiência, foi encontrado com vários ferimentos feitos à bala. A vítima era conhecida entre membros de uma das torcidas organizadas do Paysandu.

Um homem com possível envolvimento em torcidas organizadas identificado como como José Carlos Oliveira da Silva, teria sido executado na manhã desta quarta-feira (7), na Estrada do Abacatal, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar concedidas ao repórter da RBA TV Luiz Otávio, tratavapse de um integrante de uma das torcidas organizadas do Paysandu.

O caso, de acordo com os militares, teria relação com o pós Re-Pa do último domingo (4), quando um membro da torcida organizada do Clube do Remo, identificado como Thyago Aryan Silva da Silva, foi brutalmente espancado até a morte, na avenida Independência, em Ananindeua.

A morte do torcedor, assim como outras brigas entre torcidas, teria chamado a atenção da Polícia Militar para áreas que são comandadas por facções criminosas, e a vítima teria sido penalizada pelo “Tribunal do Crime”, como forma de resposta à movimentação dos policiais na região.

Populares teriam informado à PM sobre barulhos tiros. A guarnição chegou no local e encontrou a vítima sem vida, com diversos ferimentos aparentemente ocasionados por projéteis de arma de fogo.

O local do crime fica situado em uma área de mata distante do centro de Ananindeua. Imagens do homem, assim como da execução circulam nas redes sociais.

Ele era conhecido no meio por andar com um terçado em mãos. A vítima era um essoa com deficiência (PCD) e tinha apenas um braço.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2024/14:47:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...