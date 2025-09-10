Tribunal do Júri de Belém julga influenciadora e familiares por morte de vendedor de joias

Joias foram apreendidas na casa de suspeitos presos em Marabá. — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Seis réus, incluindo Gabryella Ferreira Bogéa, enfrentam julgamento nesta quarta, 10. Defesa diz que executor do crime não está entre os acusados.

O Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Belém realiza, nesta quarta-feira (10), o julgamento dos seis réus acusados do assassinato do vendedor de joias Edilson Pereira de Sousa, morto em abril de 2021, em Marabá, sudeste do Pará.

Entre os acusados está a influenciadora Gabryella Ferreira Bogéa, além de familiares. O caso será conduzido pelo juiz Edmar Silva Pereira, com sessão marcada para às 8h, no plenário Elzaman Bittencourt, no Fórum Criminal de Belém.

A defesa de Gabryella e sua família, composta pelos advogados Odilon Vieira, Diego Adriano Freires, Magdenberg Teixeira, Thiago Alves e João Victhor Rodrigues, argumenta que o executor principal do crime não está entre os réus do julgamento.

Processo foi transferido de Marabá para Belém para garantir imparcialidade e tranquilidade no julgamento.

Segundo a polícia, foi constatado que uma das investigadas era cliente da vítima e devia R$ 1,9 milhão e que esta foi a “principal motivação para o delito”.

O corpo de Edilson Pereira foi encontrado no dia 15 de abril de 2021 em um rio de Marabá, dois dias após seu desaparecimento em Parauapebas, onde morava.

À época, o veículo da vítima foi localizado abandonado na BR-230, próximo a um lixão, com sua carteira, 11 cheques somando mais de R$ 500 mil, além de uma faca suja de sangue.

Segundo a polícia, Edilson teria sido atraído a um condomínio em Marabá no dia 13 de abril de 2021, sob o pretexto de negócios. Seu corpo foi achado dois dias depois no Rio Itacaiúnas.

