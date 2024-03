Tribunal Regional Eleitoral do Pará dá posse a novo magistrado

(Foto: Divulgação / TRE)- Sessão solene aconteceu nesta terça-feira (12).

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE Pará), desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, presidiu a sessão que deu posse ao mais novo membro da Corte Eleitoral: o juiz Marcus Alan de Melo Gomes. O magistrado ocupa a vaga deixada pelo juiz decano, Edmar Pereira, que se despediu do TRE na semana passada.

“Tenho certeza que o seu ingresso e conviver será motivo de muita alegria para todos nós”, disse o desembargador Leonam Gondim, que presidiu a sessão de forma online, por conta de compromissos em Brasília.

Vice-presidente do TRE do Pará, o desembargador corregedor, José Maria Teixeira do Rosário, também saudou o novo membro. “Nosso nobre colega é reconhecido internacionalmente por sua atuação acadêmica, sendo autor de vários livros, por isso desejo todo o sucesso nessa nova empreitada”, destacou.

Vocação e técnica

O juiz federal, José Airton Portela, lembrou que já atuou com o juiz Marcus Alan, em trabalhos desenvolvidos com foco na “propaganda eleitoral”, no pleito passado. “Sem dúvida, trata-se de um magistrado vocacionado e tecnicamente preparado para atuar nesta Corte”, acrescentou.

Na sessão, o magistrado Marcus Alan leu o compromisso regimental e, após a manifestação de todos os membros da Corte, foi feita a leitura do Termo de Posse. O novo juiz do TRE Pará agradeceu o acolhimento recebido.

“Quero deixar registrado a importância que tem o quadro de servidores da Justiça Eleitoral do Pará, com os quais tenho convivido de forma mais próxima nos últimos anos. Essa é uma gente com um DNA diferente. Para eles, não há mau tempo, nem condição de saúde adversa, porque eles são talhados para resolver problemas e resolvê-los de forma eficiente e que trabalha comprometida com a Justiça Eleitoral”, afirmou Marcus Alan.

Juiz é docente há 25 anos

Ele também saudou estudantes do curso de Direito, da Faci, que estavam na plateia da sessão. “Para mim, é um dia de particular alegria, porque além da magistratura, sou professor há mais de 25 anos e quis a vida que está seção da minha posse fosse também o dia da Visita Guiada, organizada pela Escola Judiciária Eleitoral, com a presença de acadêmicos da Faci, no plenário”, disse.

O novo membro efetivo da Corte Eleitoral do TRE do Pará ingressou na magistratura em 1996. Ele atuou como titular nas comarcas de Porto de Moz, Dom Eliseu, Baião, Itaituba, Marabá, Capanema e Santa Izabel. Em Marabá, foi o primeiro Juiz da Vara Agrária do Estado. Atualmente, ele é juiz de direito da 9ª Vara Criminal de Belém.

Ele também atua como professor associado nível 3 do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará (UFPA), e nos programas de Pós-Graduação em Direitos Humanos, e em Segurança Pública (PPGSP), esse último do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da UFPA.

