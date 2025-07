Trio é preso e ponto de distribuição de drogas é desarticulado pela PM em Monte Alegre

(Foto: Divulgação PM) – Na madrugada de segunda feira (21), a Polícia Militar realizou a prisão de três pessoas por tráfico de drogas, no bairro Planalto, em Monte Alegre.

A ação ocorreu por volta das 3h, quando durante rondas policiais um homem foi flagrado saindo para realizar uma entrega de drogas. Na ocasião, os militares realizaram diligências na residência, onde um trio utilizava como ponto de distribuição de entorpecentes.

Durante a abordagem, um casal foi preso, sendo um homem de 28 anos o qual já possui registro policial por tráfico de drogas e sua companheira de 27 anos. Os dois foram flagrados com quase meio quilo de drogas aparentando ser crack, já fracionadas para distribuição.

O terceiro suspeito era responsável por realizar as entregas da droga, ganhando uma porcentagem pelo serviço na “modalidade delivery”. Além da prisão do trio suspeito de armazenar, embalar e distribuir entorpecentes, foram apreendidos na ação:

19 porções de entorpecente aparente OXI;

01 balança de precisão;

04 aparelhados celulares;

R$ 2.822,00;

01 motocicleta;

materiais utilizados para embalagem de entorpecente.

Os acusados e materiais apreendidos foram apresentados a autoridade policial para providências cabíveis.

A matéria pode ser atualizada a qualquer momento*

Fonte: Diene Moura, O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/07/2025/17:19:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...